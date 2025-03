Foundever participe à GITEX Africa 2025

Foundever leader mondial de l’expérience client (CX) avec plus de 40 ans d’expertise dans le domaine, participera à GITEX Africa 2025, le plus grand salon technologique du continent, qui se tiendra du 14 au 16 avril à Marrakech.

Cet événement majeur constitue un catalyseur de l’innovation, de la transformation numérique et de l’outsourcing en Afrique.

Une présence stratégique en Afrique

En participant à GITEX Africa 2025, Foundever réaffirme son engagement en faveur du développement du secteur de l’expérience client sur le continent. Fort d’une expertise approfondie en outsourcing, digitalisation et intelligence artificielle appliquée au service client, Foundever se positionne stratégiquement pour accompagner la croissance et la transformation du marché.

L’entreprise poursuit un double objectif : renforcer son empreinte en Afrique et échanger avec les acteurs clés de l’industrie sur les tendances et technologies émergentes.

Des innovations de pointe pour transformer l’expérience client

À GITEX Africa 2025, Foundever® présentera un portefeuille de solutions de pointe conçues pour révolutionner l’expérience client et répondre aux besoins en constante évolution des entreprises. L’intelligence artificielle et l’automatisation seront au cœur de cette transformation, avec des solutions avancées visant à optimiser les interactions clients et à renforcer leur satisfaction.

L’expérience omnicanale occupera également une place centrale, garantissant une intégration fluide des canaux digitaux, du self-service et de l’hyperpersonnalisation. Foundever mettra aussi en avant ses solutions cloud et ses technologies de sécurisation des données, offrant aux entreprises des capacités CX performantes et fiables. Enfin, les outils avancés d’analyse de données joueront un rôle clé dans l’amélioration continue des interactions clients et la personnalisation des services.

Un engagement fort en faveur du développement des talents en Afrique

L’expansion de Foundever en Afrique repose sur une stratégie inclusive axée sur la formation et le recrutement local. L’entreprise ambitionne de renforcer l’employabilité à travers des programmes de formation et de développement des compétences. Par ailleurs, Foundever s’engage en faveur de l’inclusion numérique grâce à des initiatives ESG qui accompagnent la transformation digitale du continent. Cette approche durable place l’humain au cœur des enjeux de l’expérience client et du progrès technologique.

Une vision pour l’avenir numérique de l’Afrique

Animé par une ambition forte de contribuer à la transformation digitale du continent, Foundever investit dans des solutions adaptées aux besoins des entreprises locales et aux attentes croissantes des consommateurs. En élargissant sa présence et ses investissements, l’entreprise s’engage à façonner un écosystème où l’innovation technologique, l’excellence client et le développement des talents locaux sont les moteurs de la performance en matière d’expérience client.

« Notre participation à GITEX Africa 2025 témoigne de notre engagement à accompagner la transformation digitale du continent et à redéfinir l’expérience client grâce à l’innovation. Chez Foundever, déclare Reda Nejjar, Directeur de Foundever Maroc. «Nous mettons notre expertise en intelligence artificielle, en automatisation et en omnicanal au service des entreprises africaines pour leur offrir des solutions CX performantes et adaptées à leurs besoins».