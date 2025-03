Adrien Brody explore le Maroc dans une nouvelle campagne publicitaire (VIDEO)

Le grand acteur Adrien Brody est le visage du nouveau court-métrage de la marque de voyage Monos. Dans cette publicité, Brody arpente les rues du Maroc.

« Grandir à New York,une ville pleine de diversité et de rencontres inattendues a éveillé en moi une soif d’aventure. Je me retrouve souvent en tournage dans différents endroits, ce qui est excitant ; j’adore explorer, voyager, me perdre et retrouver mon chemin », a confié Adrien Brody sur le plateau du tournage cinématographique de Monos à Tanger.

« Voyager me rappelle que les frontières sont inutiles : peu importe à quel point les cultures ou les gens peuvent sembler différents, nous sommes tous simplement des êtres humains vivant nos histoires uniques », a poursuivi Brody.

Pour rappel, Adrien Brody est un acteur américain. Il est connu pour son rôle dans Le Pianiste (2002) de Roman Polanski. Un film qui lui a valu l’Oscar du Meilleur Acteur en 2003. À seulement 29 ans, il est devenu le plus jeune acteur à remporter cette récompense dans cette catégorie.