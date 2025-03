Affaire « Escobar du Sahara » : nouvelle audience prévue vendredi prochain

La Cour d’appel de Casablanca a décidé, ce vendredi, de reporter l’affaire « Escobar du Sahara », dans laquelle sont poursuivis Saïd Naciri, ancien président du Wydad de Casablanca, et Abdennabi Bioui, ancien président de la région de l’Oriental, jusqu’au vendredi prochain.

Le début des auditions a démarré ce vendredi 14 mars, notamment celle de Abderrahim Bioui, ancien président de la commune d’Aïn Safa et frère de l’ex-président de la région de l’Oriental. L’accusé a nié les déclarations faites par l’ex-épouse de son frère, Abdennabi Bioui, devant la police judiciaire.

Saïd Naciri et Abdelnabi Bioui font face à de lourdes accusations, notamment « falsification de documents officiels en fabriquant et en utilisant de faux accords, participation à des accords en vue de la détention et du trafic de stupéfiants, escroquerie et tentative d’escroquerie, abus de pouvoir, incitation d’autrui à faire de fausses déclarations sous la menace, recel d’objets issus d’un délit, falsification et usage de chèques falsifiés, ainsi qu’exercice d’un pouvoir arbitraire portant atteinte à la liberté individuelle et personnelle à des fins personnelles ».