Fortes pluies à Rabat et Salé : le spectre des inondations de 2017 refait surface

Les fortes pluies qui se sont abattues sur Rabat et Salé ces deux derniers jours ont ravivé les souvenirs des inondations qui avaient submergé les deux villes il y a huit ans.

Les précipitations intenses ont transformé plusieurs quartiers de Salé en véritables mares d’eau, empêchant la circulation des voitures en particulier dans les quartiers de Tabrikt et Bettana.

Sur les réseaux sociaux, des internautes ont critiqué l’absence d’une politique préventive pour éviter d’éventuelles conséquences graves. Ils ont également pointé du doigt la société Redal, en charge de la gestion de l’eau, de l’électricité et de l’assainissement liquide à Rabat et Salé.

Selon les prévisions de la Direction de la météorologie nationale, des pluies ou averses parfois orageuses et localement fortes sont attendues ce lundi soir sur les régions de Tanger, du Loukkos et du Rif, ainsi que des précipitations éparses sur le nord et le centre du pays, les montagnes de l’Atlas et l’ouest du littoral méditerranéen.