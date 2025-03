La ville de Béni Mellal sous l’eau (VIDEO)

Ces dernières heures, de fortes pluies se sont abattues sur Béni Mellal. Plusieurs axes routiers ont été rapidement submergés par les eaux, ce qui a perturbé la circulation et provoqué des embouteillages.

Face à ces inondations, les citoyens ont pointé du doigt l’état des infrastructures et du réseau d’assainissement, incapable d’évacuer les eaux de pluies. Comme constaté par la caméra de Le Site info, plusieurs rues et avenues de Béni Mellal ont été inondées à cause de l’état défaillant du système de canalisation.

Rappelons que des chutes de neige, de fortes pluies parfois orageuses avec grêle locale et de fortes rafales de vent sont prévues, de dimanche à lundi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des chutes de neige au delà de 1.600 m variant entre 20 et 40 cm ont été annoncées dans les provinces d’Ifrane, Azilal, Béni Mellal, Taza et Midelt, a indiqué la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

De fortes pluies parfois orageuses avec grêle locale étaient également prévues dans les provinces de Tanger-Assilah, Fahs-Anjran, M’diq-Fnideq, Chefchaouen, Tétouan, Taounate, Taza, Ouezzane, Larache et Al Hoceima.

Ce phénomène de niveau de vigilance orange était également prévu dans les provinces de Ifrane, Béni Mellal, Azilal et Khénifra, avec des précipitations oscillant entre 30 et 50 mm, fait savoir la DGM, ajoutant qu’un cumul de 20 à 30 mm concerne aussi les provinces de Kénitra, Safi, El Jadida, Khémisset, Khouribga, Rabat, Salé, Skhirate-Témara, Médiouna, Casablanca, Berrechid, Benslimane, Nouaceur, Mohammedia et Sidi Bennour.

