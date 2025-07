Béni Mellal: fin du sit-in d’un individu perché sur un château d’eau

Par LeSiteinfo avec MAP

Les autorités locales de la province de Béni Mellal ont indiqué que l’action de protestation entamée par un individu, consistant en un sit-in au sommet d’un château d’eau situé dans la commune territoriale d’Oulad Youssef, a pris fin dans la soirée du vendredi 11 juillet, après qu’il se soit jeté du haut de l’installation en ayant attaché une corde autour de son cou. Selon la même source, l’intéressé âgé de 45 ans a été transporté d’urgence vers l’hôpital régional de Béni Mellal, où il se trouve actuellement en soins intensifs.

Depuis le début de son action, les autorités compétentes ont multiplié les interventions en vue de sauver l’intéressé du danger auquel il s’exposait, relève la même source, notant que toutes les voies de dialogue et de persuasion ont été épuisées, en présence de certains de ses proches, de connaissances ainsi que de représentants de la Commission régionale des droits de l’Homme.

Il n’a toutefois réagi favorablement à aucune des propositions qui lui ont été faites, notamment concernant l’accompagnement de sa demande par les voies légales en vigueur.

Dans une escalade dangereuse, survenue dans la nuit du vendredi 11 juillet, l’individu a simulé un malaise et sollicité l’aide des éléments de la Protection civile. Lorsque deux sapeurs-pompiers se sont approchés pour lui porter assistance, il a alors pris l’un d’eux en otage, l’a agressé à l’aide d’un objet tranchant, l’a ligoté, puis l’a poussé dans le vide depuis le haut du château d’eau, fait savoir la même source, soulignant que ce dernier a subi des fractures ayant nécessité une intervention chirurgicale d’urgence.

Face à cette situation critique, et au danger que représentait l’individu pour lui-même et pour autrui, les éléments de la Gendarmerie Royale sont intervenus pour tenter de le sauver et de mettre fin à son comportement criminel. Il a néanmoins opposé une résistance violente à l’aide d’objets tranchants et contondants, en lançant également des pierres.

Finalement encerclé par les éléments de la Gendarmerie Royale, il s’est jeté du haut du château d’eau, au pied duquel avait été préalablement installé un dispositif amortisseur dans le but de préserver sa vie.

Une enquête judiciaire a été ouverte par les services de la Gendarmerie Royale, sous la supervision du parquet compétent, lequel a été informé des différentes procédures et étapes de l’intervention, en vue de faire toute la lumière sur les circonstances liées à cette affaire.

S.L.