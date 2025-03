Aéroport Mohammed V : fin des longues files d’attente aux entrées

Dans le cadre de sa stratégie de modernisation des infrastructures aéroportuaires et d’optimisation de l’expérience des voyageurs, l’Office National des Aéroports (ONDA) a publié, ce mercredi 5 mars, un communiqué officialisant une nouvelle organisation du contrôle aux entrées de l’aéroport Mohammed V de Casablanca.

Cette initiative vise à réduire les files d’attente et à faciliter l’accès des passagers, tout en garantissant un haut niveau de sécurité grâce à la coordination des autorités compétentes. Elle s’inscrit dans la stratégie nationale « Aéroports 2030 », qui ambitionne de moderniser et d’améliorer l’efficacité des plateformes aéroportuaires marocaines.

Selon le communiqué, les dispositifs d’inspection, tels que les scanners et portiques de sécurité situés à l’entrée de l’aéroport, ont été réorganisés afin de fluidifier la circulation et d’offrir aux voyageurs un parcours plus fluide et agréable dès leur arrivée. Grâce à cette révision du dispositif, tous les points d’accès à l’aéroport Mohammed V permettent désormais un passage plus rapide et plus efficace.

Cette refonte a été rendue possible par une étroite collaboration entre les différentes entités en charge de la sûreté aéroportuaire, notamment le Ministère de l’Intérieur, la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) et la Gendarmerie Royale. Leur coordination a permis d’assurer une transition efficace tout en maintenant des normes de sécurité strictes.

Ce nouveau dispositif sera progressivement étendu à d’autres aéroports du pays, en commençant par l’aéroport de Marrakech dans les prochains jours. D’autres améliorations sont également prévues pour renforcer encore davantage l’expérience des passagers et positionner les aéroports marocains comme des références en matière d’efficacité et de qualité de service.