Aides envoyées à Gaza : le directeur de la Mosquée Al Aqsa s’exprime

Par LeSiteinfo avec MAP

Le directeur de la Mosquée Al Aqsa, Cheikh Omar Al Kiswani, a exprimé sa profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, pour l’aide humanitaire et médicale d’urgence envoyée en faveur du peuple palestinien, notamment à la population de Gaza.

Dans une déclaration à la MAP, Cheikh Al Kiswani a affirmé que cette initiative Royale constitue un « acte de bienveillance pour alléger les souffrances » et répondre aux besoins de la population à Gaza qui manque de moyens de subsistance.

Il a également exprimé sa profonde reconnaissance et ses sincères remerciements au Royaume du Maroc « pour les efforts inlassables qu’il déploie en soutien au peuple palestinien ».

Cheikh Al Kiswani a salué, dans ce sens, les multiples projets initiés par le Royaume pour soutenir le peuple palestinien, notamment les programmes et les projets de l’Agence Bayt Mal Al Qods Acharif, pour préserver la ville sainte, son patrimoine civilisationnel et son identité islamique, et soutenir la résilience de ses habitants.

« Ces efforts louables sont hautement salués par nos familles en Palestine et les habitants de la Ville Sainte », a-t-il ajouté.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, avait donné Ses Très Hautes Instructions pour l’envoi d’une aide humanitaire et médicale d’urgence en faveur du peuple palestinien frère, en particulier les populations de la bande de Gaza.

Cette aide, d’un volume total de près de 180 tonnes, est composée de denrées alimentaires de première nécessité, de lait et de produits spécialement destinés aux enfants, ainsi que de médicaments et de matériel chirurgical pour les populations les plus vulnérables. Elle comprend, en outre, des couvertures, des tentes adaptées et d’autres équipements.