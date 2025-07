CAN Féminine: ce qu’il faut savoir avant la finale Maroc-Nigeria

La sélection marocaine jouera contre le Nigeria, samedi prochain au stade olympique à Rabat, sa deuxième finale d’affilée en Coupe d’Afrique des nations féminine de football (Maroc-2024), avec en ligne de mire un premier titre continental.

Pour les Lionnes de l’Atlas, la mission ne sera pas de tout repos devant des Nigérianes qui sont en quête de leur dixième sacre, mais surtout désireuses de prendre leur revanche de l’équipe du Maroc, qui les avait éliminées en demi-finale lors de l’édition précédente.

Finalistes de la dernière CAN, les Marocaines auront à coeur de faire mieux et de glaner un titre pour le grand bonheur du public sportif au Royaume, avide d’un sacre à domicile.

Pour cela, elles doivent compter sur leur expérience cumulée au fil des années et qui leur a valu une place parmi les ténors du continent africain, un parcours marqué par une participation au dernier Mondial et une finale en CAN.

Malgré ces succès à répétitions, les Lionnes de l’Atlas sont conscientes de l’ampleur de la mission et de la valeur de leur adversaire, qui compte à son actif neuf titres continentaux et qui a une réputation à défendre et une revanche à prendre.

Premiers de leur groupe A, après un nul contre la Zambie (2-2) et deux victoires contre la RD Congo (4-2) et le Sénégal (1-0), les Marocaines ont atteint la finale en évinçant le Mali en quart (3-1) et le Ghana en demi (4-2 t.a.b/1-1 après prolongations).

En prévision de cette finale, la Confédération africaine de football (CAF) a annoncé, jeudi, avoir nommé l’arbitre namibienne Antsino Twanyanyukwa en tant qu’arbitre principal, qui sera assistée par Alice Umutesi (Rwanda) en tant qu’assistante 1, et Tabara Mbodji (Sénégal) comme assistante 2.

La finale entre le Maroc et le Nigeria aura lieu samedi prochain (21h00 GMT+1), au stade olympique de Rabat. Le match pour la troisième place entre l’Afrique du Sud et le Ghana sera disputé ce vendredi (20h00) au stade Larbi Zaouli de Casablanca.

S.L.