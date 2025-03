Maroc/Egypte : un « Fast Track » pour faciliter et accélérer l’accès des exportations marocaines

Par LeSiteinfo avec MAP

Un « Fast Track » sera mis en place par l’Égypte pour faciliter et accélérer l’accès des exportations marocaines, annonce le ministère de l’Industrie et du Commerce.

A l’issue d’une réunion tenue entre le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, du secrétaire d’État chargé du Commerce extérieur, Omar Hejira, et du ministre égyptien de l’Investissement et du Commerce extérieur, Hassan Al-Khatib, et sur la base du principe du partenariat gagnant-gagnant, les ministres ont convenu de mettre en place un « Fast Track » du côté égyptien pour faciliter et accélérer l’accès des exportations marocaines, fait savoir le ministère dans un communiqué.

Les ministres ont également convenu de mettre en place une ligne de communication directe afin de lever les obstacles entre les deux pays, d’assurer le suivi des statistiques et des difficultés entravant l’atteinte des objectifs fixés, et de trouver des solutions pour les résoudre, indique le communiqué.

Ils se sont engagés, en outre, à déployer tous les efforts nécessaires pour accroître le volume et les chiffres des exportations marocaines vers l’Égypte, notamment dans le secteur automobile.

Par ailleurs, un forum d’affaires et de partenariat économique (B2B) devrait être organisé en Égypte, en avril 2025, afin de favoriser l’établissement de partenariats commerciaux et de réseaux d’affaires entre les acteurs du secteur privé des deux pays.

Les deux parties ont également décidé d’activer le Conseil des affaires et de préparer la tenue de la commission mixte commerciale.

A cette occasion, M. Hejira a souligné qu’il a été convenu d’organiser, dans les semaines à venir, une visite des exportateurs marocains en Égypte, notant que cette initiative vise à renforcer les relations commerciales, à développer les exportations, notamment celles des voitures marocaines, et à promouvoir la coopération bilatérale ainsi que le bénéfice économique mutuel.

De son côté, M. Al-Khatib a relevé les excellentes relations liant les deux pays, qui illustrent la profondeur des liens solides et durables et renforcent leur coopération dans divers domaines économiques, sociaux, culturels et autres.

Il a, par la même occasion, rappelé le consensus qui existe entre les deux nations au sein des instances internationales, mettant en lumière la qualité de leurs relations, fondées sur une compréhension mutuelle approfondie.

Et de poursuivre que cette réunion avait pour objectif de rapprocher les points de vue et de réorganiser les questions relatives au commerce bilatéral, afin de faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération fraternelles ainsi que du partenariat économique et commercial de haute qualité unissant le Maroc et l’Égypte.

Au cours de cette entrevue, les ministres se sont félicités des liens historiques d’amitié et de fraternité qui unissent les deux pays, ainsi que l’importance de renforcer ces fondements à travers une coopération bilatérale plus efficace.

Ils ont également relevé la pertinence de consolider les échanges commerciaux entre les deux pays, en se basant sur les perspectives commerciales et d’investissement prometteuses qu’offrent les deux parties, et en s’appuyant sur le cadre juridique préférentiel diversifié qui les unit.