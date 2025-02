Casablanca célèbre le succès du 1er « Podcasts Festival Casablanca »

Le Podcasts Festival Casablanca, dont la première édition s’est tenue le jeudi 20 février au Hyatt Regency Casablanca, a rassemblé plus de 120 participants. Cet événement inédit marque une étape décisive pour le développement du podcasting au Maroc.

Placé sous le thème « L’Art de parler : Comment le Podcast redéfinit nos histoires », le festival a réuni podcasteurs, créateurs de contenu, marques et experts du domaine. À travers une programmation riche incluant conférences, Keynote, panels et workshops, les échanges ont permis de mettre en lumière le podcast en tant que média d’influence, d’innovation et de narration immersive.

Un festival qui s’impose comme une référence

Avec la participation d’experts et figures emblématiques comme Philippe Chapot (Podcast Magazine, France), Abderrazak Yousfi (expert digital), Youssef Tabali (Host de Moroccan Dream), Mounia Senhaji (Cofondatrice de BS2Mcom), Ilham Zidouhia (Host du Podcast Ilhamyat), Faïçal Tadlaoui (CEO de Radio Factory), Imad Kotbi (CEO IAgency), Reda Bennis (CEO Podcast Lab et Host du Podcast RFC), Yasmine El Kerouani (professionnelle des médias et de la production de podcast), Meriem Bessa (CEO de l’Atelier Digital), Landry Benoît (Brand Content Publisher – GLM Factory/Groupe Le Matin), Mohamed Makhroubi (WedoContent) et Giselle Hardt (spécialiste des médias et du storytelling), Chaima Abbad, Aytam Zaghloul, …. le tout modéré par Amal Amazouz (CEO Lemon Mind), Mohamed Douyeb (Directeur de publication L’Hebdo) et Mohamed Kamal Benamrhar (CEO S4U), le Podcasts Festival Casablanca a su s’imposer comme un espace d’échange et d’apprentissage incontournable.

Les discussions ont notamment porté sur les opportunités de monétisation, la montée en puissance du podcasting au Maroc et les stratégies à adopter pour structurer et professionnaliser cet écosystème émergent. « Ce festival illustre parfaitement la montée en puissance du podcast en tant qu’outil de communication stratégique et vecteur d’impact culturel et économique », a souligné Dr Nawal Houti, CEO de Brand Factory et organisatrice de l’événement.

Face au fort enthousiasme suscité par cette première édition, les organisateurs ont déjà annoncé une deuxième édition prévue fin 2025, avec l’ambition d’aller encore plus loin dans le développement de ce secteur et de proposer de nouvelles opportunités aux créateurs de contenu.

Des talents récompensés lors des Podcasts Awards

Moment fort du festival, la remise des Podcasts Awards a mis à l’honneur les talents les plus prometteurs du paysage du podcasting marocain. Cinq trophées ont été décernés :

Meilleur podcast de storytelling : Moroccan Dream – Youssef Tabali

Meilleur podcast de leadership : Leaders on Purpose – Manal Bernoussi

Meilleur podcast culturel : Radio Maarif – Reda Allali & Hamza Chioua

Meilleur podcast sociétal : Mra o Gadda – Fouzia Azmi

Coup de cœur du jury : Mounia Senhaji, créatrice de contenu. Le lancement d’un podcast dédié à la communication de l’équipe nationale marocaine est en préparation.

Le jury était composé de personnalités influentes du secteur, parmi lesquelles Adil Lamnini (Président de l’Association professionnelle des marques marocaines).

Et pour conclure, Salah Eddine Mimouni, CEO de Rich Media et Co-organisateur du Podcasts Festival Casablanca a déclaré : « Cette distinction est une véritable reconnaissance du travail des podcasteurs marocains qui, chaque jour, façonnent un paysage médiatique plus diversifié et engagé. Ce festival est une invitation à innover et à faire entendre des voix nouvelles ».

A propos du Podcasts Festival Casablanca

Le Podcasts Festival de Casablanca est une initiative portée par Brand Factory et Rich Media, en partenariat institutionnel avec la Fondation des Métiers de l’Influence et des Créateurs de Contenu (FMICC). Cette première édition marque le début d’un projet ambitieux visant à promouvoir le podcasting en tant que média influent, innovant et moteur de changement.

L’objectif du festival est de mettre en avant la création locale, encourager l’émergence de nouveaux talents et renforcer les synergies entre podcasteurs, institutions et entreprises. En tant que premier événement du genre organisé sous l’égide de la FMICC, cette rencontre pose les bases d’une structuration et d’une professionnalisation du secteur du podcasting au Maroc et plus largement du secteur de l’influence.