L’Association marocaine de la musique andalouse (AMMA) annonce une troisième édition flamboyante

Fort du succès retentissant des deux premières éditions, ayant rassemblé plus de 9000 passionnés, le Festival Marocain de la Musique Andalouse (FMMA) s’impose comme un rendez-vous incontournable de la scène culturelle.

Pour inaugurer la saison culturelle 2025, l’Association Marocaine de la Musique Andalouse (AMMA) est fière d’annoncer une troisième édition flamboyante du Festival Marocain de la Musique Andalouse, les 16, 17 et 18 Janvier 2025 à 20H30, à l’Ex-Eglise Sacré-Cœur de Casablanca, sous l’égide du Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en partenariat avec Casablanca Events et Animation, la marque territoriale Wecasablanca, et avec le soutien de la Loterie Nationale, cet événement d’exception plongera les spectateurs dans l’univers fascinant de ce patrimoine aux racines profondes et aux multiples influences culturelles.

Sous le thème « Les Echos Intemporels de la Musique Marocaine : Le Maroc à la croisée des Cultures », la 3ème édition du FMMA invite une panoplie d’artistes talentueux et d’orchestres renommés venus de différentes régions du Maroc et de plusieurs pays, pour une célébration culturelle vibrante et pleine d’émotion.

Cet événement unique transcende les frontières, incarnant le pouvoir unificateur de la culture et de la musique. Il offre une occasion précieuse de découvrir et de faire rayonner un art qui puise dans l’âme du patrimoine marocain.

« La Loterie Nationale consacre l’intégralité de ses revenus à des actions sociales et solidaires. Elle contribue ainsi au développement du paysage économique et social marocain, notamment par son soutien à la promotion de la culture. » Déclare la Société de Gestion de la Loterie Nationale (SGLN)

« Le Festival Marocain de la Musique Andalouse incarne l’âme vibrante de notre patrimoine et illustre le pouvoir unificateur de la musique. À travers cette 3ᵉ édition, nous célébrons non seulement un art intemporel, mais aussi une culture qui transcende les frontières et unit les cœurs. » annonce Fatima Mabchour, Présidente Fondatrice de l’Association Marocaine de la Musique Andalouse.