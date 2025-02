Rachid El Ouali soulagé par le retour à l’heure GMT (PHOTO)

L’acteur Rachid El Ouali a exprimé son soulagement après le retour du Maroc à l’heure GMT, dimanche dernier. Il a partagé son ressenti à travers une publication sur son compte officiel Instagram.

L’artiste a posté une photo de lui accompagnée de la légende : « Pourquoi se sent-on mieux quand on enlève une heure ? ». Une interrogation qui a trouvé un large écho auprès de ses abonnés, qui ont exprimé leur accord avec lui et leur souhait de conserver l’ancienne heure tout au long de l’année, et pas seulement pendant le mois de Ramadan.

Pour rappel, le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration avait annoncé, à l’occasion du mois sacré de Ramadan, l’adoption de l’heure GMT à partir de 3 heures du matin, le dimanche 23 février, en retardant les horloges de soixante minutes.

Le ministère a précisé que cette mesure s’inscrit dans le cadre du décret relatif au changement de l’heure légale du Royaume, qui vise à optimiser l’efficacité énergétique et à adapter les horaires de travail au fuseau horaire mondial.