Le Casablanca Run 2025 comme si vous y étiez (VIDEO)

La 4ᵉ édition de la course « Casablanca Run » s’est tenue ce dimanche 23 février sur la corniche de Casablanca. Cet événement, organisé par Younes Iraki, vise à promouvoir la santé et un mode de vie actif à travers la pratique du sport, tout en mettant en avant la richesse et la vitalité de la métropole.

Sur la promenade de la Mosquée Hassan II, les participants ont eu le choix entre trois courses : 5, 10 et 15 kilomètres. « Nous sommes dans un lieu magnifique. Le circuit est très beau et le parcours est parfait. De la musique, du café et de l’eau sont mis à disposition des participants avant et après leur course. Des milliers de personnes sont venues participer, et nous en sommes fiers », souligne Younes Iraki.

À la fin de l’événement, les participants se sont donné rendez-vous l’année prochaine pour une 5ᵉ édition encore plus passionnante.