Dislog Group accueille Younès Iraki en tant que Chief Marketing Officer

Expert confirmé en marketing, gestion de marques et direction d’entreprises, Younès Iraki compte plus de trente années d’expérience diversifiée auprès des plus grandes multinationales en Afrique et au Moyen-Orient, il rejoint Dislog Group en tant que Chief Marketing Officer.

Fondateur et PDG d’Action Marketing Plus, société de conseil de premier plan, la nouvelle recrue de Dislog Group est également passionnée de course à pied et fondateur de The City Run.

Au sein du groupe industriel, Younès Iraki remplira les fonctions de Chief Marketing Officer dans un contexte de croissance et de consolidation de la vocation de Brand Builder de l’opérateur multi-métiers et d’évolution de l’expérience-client.