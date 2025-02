Axe routier Es-Semara-Mauritanie: où en sont les travaux ?

Par LeSiteinfo avec MAP

L’avancement global de la réalisation de l’axe routier (RN17 et RN17B) reliant Es-Semara à la frontière mauritanienne via les communes d’Amgala et Tifariti, sur un linéaire de 93 Km, a atteint plus de 95%, a indiqué, mardi à Es-Semara, le directeur provincial de l’Equipement, du Transport et de la Logistique d’Es-Semara, Samih Zemmari.

Cet axe routier reliant Es-Semara à la frontière mauritanienne (Bir Moghrein au Nord du pays), qui a mobilisé un montant global de 49,72 millions de dirhams (MDH), se compose de quatre tronçons, a souligné Zemmari dans une déclaration à la presse en marge d’une visite de terrain du gouverneur de la province d’Es-Semara, Brahim Boutoumilate et des élus au point kilométrique n° 77 de cette route.

Le 4éme tronçon qui est en phase d’achèvement consiste en la construction du corps de chaussée de la route nationale n°17 reliant Es-Semara à la frontière mauritanienne sur 53 Km, mobilisant un montant global de plus de 28,23 MDH, a-t-il expliqué, précisant que l’avancement des travaux de réalisation de cet axe a atteint plus de 88%.

Dans ce cadre, il a fait savoir que le 4éme tronçon vient s’ajouter aux trois derniers tronçons achevés dans les délais sur un linéaire de 40 Km, réalisés respectivement en 2017 (7 MDH), 2022 (9,54 MDH), et 2023 (4,92MDH).

Après avoir souligné que les travaux de signalisation horizontale et verticale seront achevés sur lesdits tronçons, Zemmari a noté que la réalisation de cette voie vise à réduire le temps du transport et améliorer le confort et la sécurité routière.

Dans cette lignée, il a indiqué que ce projet permettra de renforcer la liaison routière entre le Maroc et la Mauritanie dans l’optique de l’ouverture d’un second poste frontalier, d’autant plus qu’il mettra à la disposition des usagers de la route un axe routier de qualité.

Pour sa part, la présidente de la commune d’Amgala, Fatima Sayeda, a souligné que la mise en place de cet axe routier s’inscrit en droite ligne avec l’Initiative Atlantique, lancée par le Roi Mohammed VI, qui vise à promouvoir l’intégration régionale en facilitant notamment l’accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique.

Cette route permettra également de promouvoir les activités économiques et le développement socio-économique au niveau de la province, de créer des emplois, et de consolider la stabilité de la population dans les communes d’Amgala et Tifariti.

Ce projet à portée stratégique, demeure un réel pont logistique entre le Maroc, la Mauritanie et le reste des pays africains, en vue de consolider davantage le développement économique tant à l’échelle régionale que continentale.

A cette occasion, des explications ont été fournies au gouverneur de la province et la délégation l’accompagnant sur la construction d’une future gare routière, qui s’étale sur une superficie de 3.600 m², mobilisant une enveloppe budgétaire estimée à 900.000 dirhams, dans la perspective d’améliorer les conditions d’accueil des passagers et garantir une gestion optimale des flux de voyage.

De même, le gouverneur a donné le coup d’envoi à une nouvelle ligne des taxis de première catégorie reliant Es-Semara et Amgala via Lagaida, facilitant ainsi la mobilité des citoyens.

En somme, cet axe routier contribuera à renforcer le réseau routier et à répondre aux aspirations des usagers de la route, d’autant plus qu’il permettra d’établir une véritable passerelle entre le Maroc, la Mauritanie et les autres pays d’Afrique, en faveur d’une coopération Sud-Sud agissante et un développement économique en plein essor.

S.L