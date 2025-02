Chakib Alj rencontre les membres de la CGEM Souss Massa

Chakib ALJ, Président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), a tenu hier une réunion avec des membres de la CGEM Souss Massa, en présence de M. Driss BOUTTI, Président de la CGEM Souss Massa, de M. Mohammed FIKRAT, Vice-président de la CGEM, de M. Aziz BOUSLIKHANE, membre du groupe parlementaire de la CGEM et de Mme Samia TERHZAZ, Directrice Générale Déléguée de la CGEM.

Cette rencontre s’inscrit dans la continuité des actions de la CGEM pour écouter et soutenir les opérateurs économiques en régions et accélérer la dynamique d’investissement et de développement des territoires.

À cette occasion, Chakib ALJ a salué l’engagement des entrepreneurs locaux et la résilience du tissu économique régional, mettant en avant la contribution essentielle de Souss Massa à l’économie nationale. Avec 6,6% du PIB du Maroc, la région se distingue notamment dans les secteurs de l’agroalimentaire, de la pêche et du tourisme. Premier bassin de production agricole du pays, elle joue un rôle clé dans la sécurité alimentaire et les exportations.

Les discussions ont également porté sur les priorités des entreprises de la région, notamment les TPME, à savoir la facilitation de l’accès au financement, la formation du capital humain et la simplification des procédures administratives. Il a également été question de la promotion de l’investissement pour accélérer la création d’emplois et de valeur ajoutée dans la région. À cet égard, le Président de la CGEM a incité les opérateurs locaux à profiter de la Charte d’Investissement dont le dispositif dédié aux TPME sera bientôt lancé.

Il a, par ailleurs, rappelé l’engagement de la CGEM à accompagner les entreprises face à l’ensemble des enjeux actuels, en plaidant, notamment pour un code du travail équilibré et pour la réforme de la formation professionnelle.

Cette rencontre, qui s’est tenue en marge de la participation de la CGEM au Salon Halieutis, a représenté un dialogue direct et constructif entre la Confédération et les opérateurs économiques locaux. M. ALJ a saisi l’occasion pour appeler les chefs d’entreprises à poursuivre leur engagement et leur esprit d’innovation pour continuer à faire de la région un pôle de croissance durable.