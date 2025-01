Rabat : El Othmani participe aux célébrations du Nouvel An amazigh

L’ex-premier ministre, Saadeddine El Othmani, a participé ce mardi soir aux célébrations populaires organisées devant le Parlement, à l’occasion de la commémoration du Nouvel An amazigh.

El Othmani a rejoint les centaines de citoyens qui s’étaient rassemblés devant l’Assemblée législative, à l’invitation de l’Organisation des Jeunes de Tamesna, pour célébrer ensemble cet événement.

L’organisation célèbre « Yennayer » devant le Parlement depuis plusieurs années et a été l’une des principales promotrices de la demande de faire du Nouvel An amazigh un jour férié national, à l’instar du 1er janvier du calendrier grégorien et du Nouvel An hégirien.

La loi organique 26.16 relative à la définition des étapes de mise en œuvre du caractère officiel de la langue amazighe a été adoptée pendant le mandat du gouvernement de Saadeddine El Othmani, et a été publiée au Bulletin officiel le mardi 1er octobre 2019.