Le Néerlandais Patrick Kluivert nommé sélectionneur de l’Indonésie

Par LeSiteinfo avec MAP

L’ancien international néerlandais Patrick Kluivert a été nommé sélectionneur de l’équipe nationale de l’Indonésie, a annoncé mercredi la Fédération indonésienne de football (PSSI).

« La PSSI a officiellement nommé Patrick Kluivert comme nouvel entraîneur-chef de l’équipe nationale. La légende du football néerlandais a signé un contrat de deux ans, de 2025 à 2027, avec option de prolongation », a indiqué la fédération dans un communiqué.

Agé de 48 ans et sans expérience à la tête d’une sélection, Kluivert succède au Sud-Coréen Shin Tae-yong, en poste depuis 2020 et dont la fédération a annoncé le limogeage lundi en raison « de problèmes de communication et de mauvaises performances » récentes, notamment lors d’un tournoi régional.

Né à Amsterdam, Kluivert a pris sa retraite en tant que joueur en 2008 après une brillante carrière qui a débuté à l’Ajax, où il a remporté la Ligue des champions en 1995, avant de rejoindre l’AC Milan puis Barcelone.

Sa carrière de manager n’a pas été aussi spectaculaire. Son dernier poste d’entraîneur a été à la tête d’Adana Demirspor en Turquie pendant cinq mois en 2023.