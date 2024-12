Révision du Code de la famille : Akhannouch préside une rencontre de communication (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

Conformément aux Hautes instructions Royales lors de la séance de travail que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a présidée, lundi au Palais Royal à Casablanca, consacrée à la question de la révision du Code de la Famille, une rencontre de communication s’est tenue, mardi à Rabat, pour la présentation des principaux contenus des propositions relatives à la révision du Code de la Famille.

A cette occasion, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a souligné que cette rencontre de communication avec les représentants des médias nationaux et internationaux intervient en application des Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, contenues dans le communiqué du Cabinet Royal publié lundi, en vue de les informer et de tenir informée, à travers eux, l’opinion publique de la teneur des principaux amendements proposés pour une révision substantielle du Code de la Famille.

M. Akhannouch a ajouté que Sa Majesté le Roi a donné Ses Hautes instructions et Ses orientations clairvoyantes au sujet des principes et finalités devant encadrer la révision du Code de la Famille, assurant que les attentes du Souverain en la matière seront concrétisées, dans les meilleurs délais, dans le cadre du projet de cette révision, afin de le soumettre au Parlement pour adoption.

Cette rencontre a été marquée par des interventions du ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, qui a présenté les grandes lignes des réalisations accomplies en matière de révision du Code de la Famille, ainsi que du ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, et de la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Naima Ben Yahia.

Cette rencontre s’est déroulée en présence du président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, du président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid, du président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mohamed Abdennabaoui, et du Procureur général du Roi près la Cour de cassation, président du ministère public, El Hassan Daki.

Elle a été aussi marquée par la présence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et du Secrétaire général du Gouvernement, Mohamed Hajoui.

Ont pris part également à cette rencontre de communication, la présidente du Conseil national des droits de l’Homme, Amina Bouayach, le Secrétaire général du Conseil supérieur des oulémas, Saïd Chabar, plusieurs membres de l’Instance chargée de la révision du Code de la Famille, des présidents d’institutions constitutionnelles et d’autres personnalités.

Lors de la séance de travail présidée lundi au Palais Royal à Casablanca par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Souverain a chargé le Chef du gouvernement et les ministres de communiquer avec l’opinion publique et de la tenir informée des nouveautés de cette révision.