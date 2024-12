Décès de Marwa Cheikh Youssef, présidente de Hack&Pitch

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Marwa Cheikh Youssef, survenu dans la soirée du dimanche 22 décembre. La défunte était une personne reconnue pour sa générosité, sa sagesse et son engagement sans relâche.

En ces moments de douleur, le Site info adresse nos pensées les plus sincères à son mari, Mehdi Alaoui, Founder & CEO de LaStartupStation, ainsi qu’à sa famille, ses proches et à tous ceux qui ont eu le privilège de la connaître et de travailler à ses côtés.

Marwa Cheikh Youssef était une leader passionnée et visionnaire, entièrement dévouée à sa mission. Depuis de nombreuses années, elle s’est engagée activement dans l’accompagnement des jeunes et la promotion de l’entrepreneuriat. Elle a parcouru les 12 régions les plus isolées du pays pour coacher et soutenir les jeunes entrepreneurs, les aidant à concrétiser leurs projets et à transformer leurs idées en succès.