L’acteur marocain Mohamed El Khalfi tire sa révérence

Triste nouvelle pour les Marocains. Mohamed El Khalfi est décédé ce samedi à l’âge de 87 ans après un long combat contre la maladie.

Cette disparition a fait réagir la Toile, où plusieurs internautes ont exprimé leur chagrin et adressé leurs condoléances aux proches et amis du défunt.

Né à Casablanca en 1937, Mohammed El Khalfi laisse un héritage artistique considérable dans les domaines du théâtre, de la télévision et du cinéma, lui conférant une place particulière auprès du public marocain.

Le défunt a entamé sa carrière artistique en 1957 dans le théâtre amateur, aux côtés de figures emblématiques telles que Tayeb Saddiki et Ahmed Tayeb Laâlej, avant de fonder en 1959 la troupe « Le Théâtre Populaire », puis « Les Artistes Unis », où des artistes prestigieux ont brillé, comme la regrettée Thouraya Jabrane.

Mohamed El Khalfi a également été l’un des premiers à marquer de son empreinte le paysage audiovisuel au début des années 1960, avec sa première série télévisée intitulée « Le Sacrifice ».

Au cinéma, il a participé à des œuvres telles que « Silence, direction interdite » du réalisateur Abdallah Mesbahi, « Ici et là » du réalisateur Mohammed Ismail, et « Les Beaux Jours de Sheherazade » de Mustapha Derkaoui, entre autres.

Mohammed El Khalfi a, par ailleurs, acquis une grande notoriété auprès du public marocain grâce à son rôle dans la célèbre sitcom « Lalla Fatima ».

Mohamed El Khalfi avait confié, quelques semaines avant son décès, que ses organes vitaux étaient intacts et qu’il souffrait de problèmes au niveau des jambes à cause du diabète dont il souffrait. Il avait d’ailleurs remercié le staff médical de la clinique dans laquelle il était admis, pour son professionnalisme et son engagement.

