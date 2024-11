Achraf Fayda, installé au poste de D.G de l’ONMT

La cérémonie d’installation de M. Achraf Fayda, nommé Directeur Général de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) lors du dernier Conseil de gouvernement, a été organisée lundi 25 novembre 2024 à Rabat, en présence de Mme Fatim-Zahra Ammor, Ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire.

Lors de cette cérémonie, la Ministre de tutelle a salué les compétences et le parcours de M. Fayda, rappelant que son expérience au sein de multinationales sera un grand atout pour la poursuite de la dynamique de l’ONMT et son rôle afin d’atteindre les objectifs de la feuille de route du tourisme, et positionner le Maroc dans le Top 15 mondial.

Les réalisations de M. Fayda dans le pilotage de plusieurs projets d’envergure et ses connaissances et expertise en stratégie marketing et commerciale, ainsi qu’en management lui permettront de relever ces défis avec succès, a poursuivi Mme Ammor.

De son côté, M. Fayda a remercié la Ministre pour sa confiance. Il a également tenu à saluer l’engagement des équipes de l’ONMT, dont le professionnalisme et le dévouement contribuent au rayonnement de la destination Maroc. M. Fayda a affirmé sa détermination à poursuivre avec ambition le travail engagé pour consolider la place du Maroc sur la scène touristique internationale, en s’appuyant sur une vision résolument tournée vers l’excellence et l’innovation.

La cérémonie d’installation s’est déroulée en présence notamment du Secrétaire Général du ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, M. Mohammed Msellek, ainsi que des directeurs et chefs de départements de l’ONMT.