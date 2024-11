L’écologiste marocain Saad Abid remporte un prix au Nigeria

Saad Abid, écologiste marocain mondialement reconnu et conférencier a été honoré par le prestigieux « Social Impact Award » lors du Global Entrepreneurship Festival (GEF).

Ce prix célèbre les contributions remarquables de Saad Abid dans les domaines de la défense de l’environnement, de l’implication des jeunes et de l’innovation sociale dans le domaine de la protection de l’environnement.

Le festival, organisé le 22 et 24 Novembre au Village de l’Entrepreneuriat à Akure, Nigeria, a réuni plus de 20 millions de spectateurs virtuels, 5 000 participants sur place et de nombreux dignitaires internationaux, dont le Président du Nigéria S.E Bola Ahmed Tinubu, Gouverneurs et leaders d’opinion de renom. Ce prix met en lumière le dévouement de Saad Abid depuis plus de 14 ans à générer un impact concret au sein des jeunes.

Cette distinction s’ajoute à une autre reconnaissance majeure reçue plus tôt cette année à La Haye, aux Pays-Bas, lors du OceanLove Innovation Awards, où son projet innovant « Chbyka » a été salué pour sa contribution à la conservation marine.

Grâce à son association Bahri, Saad Abid a mené des initiatives novatrices comme le nettoyage des plages, des programmes de collecte de déchets et valorisation des chiffonniers, et des projets éducatifs pour les jeunes, touchant des milliers de personnes et établissant une référence en matière de protection environnementale mondiale.

En acceptant le « Social Impact Award », Saad Abid a déclaré :

« Cet honneur n’est pas seulement le mien ; il appartient à tous ceux qui croient en la puissance de l’engagement et du changement positif. Cette seconde reconnaissance internationale en 2024 alimente ma détermination à continuer de briser les barrières, d’inspirer l’action et de travailler pour un avenir durable au Maroc et en Afrique. »

À propos de Saad Abid

Saad Abid s’illustre depuis des décennies par des réalisations remarquables en tant qu’acteur du changement. Ancien champion marocain de surf, il a transformé sa passion pour l’adrénaline en projets environnementaux et sociaux à fort impact. Il a représenté le Maroc sur des plateformes internationales prestigieuses telles que la COP21 à Paris, l’Assemblée Générale des Nations Unies et la conférence Our Ocean à Washington.

Ses efforts au sein de l’association Bahri ont mobilisé plus de 5 400 volontaires en 2016 pour le plus grand nettoyage de plage jamais réalisé au Maroc, inspirant des jeunes du monde entier à s’engager pour l’environnement.

Outre ses initiatives écologiques, Abid est également reconnu pour sa campagne “Maymkench 2026”, au cours de laquelle il a rencontré des icônes mondiales telles que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dans 26 villes en 26 jours, afin de promouvoir la candidature du Maroc à l’organisation de la Coupe du Monde FIFA 2026.

Avec une communauté engagée sur les réseaux sociaux, Saad Abid continue d’inspirer à travers ses récits, en repoussant les limites dans les domaines du sport, de l’entrepreneuriat et de la philanthropie. Sa philosophie de dépassement des barrières mentales et sociétales lui a valu des reconnaissances internationales, notamment le “2021 IVLP Alumni Decade of Social Innovation & Change Award”, présenté par John Kerry.

À propos du Global Entrepreneurship Festival

Le Global Entrepreneurship Festival est l’événement phare de la Global Entrepreneurship Week, conçu pour catalyser l’esprit d’innovation et d’entrepreneuriat. Le thème de cette année, « Au-delà des frontières : Éradication de la pauvreté grâce à l’entrepreneuriat », a mis en lumière le rôle de l’innovation dans la résolution des défis mondiaux critiques. Le festival a présenté 12 expériences dynamiques, y compris des conférences, des expositions et un forum de leadership mondial.