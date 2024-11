« Semaine de la Cuisine Italienne dans le Monde » : saveurs méditerranéennes au rendez-vous

Du 17 au 22 novembre 2024, l’Ambassade d’Italie à Rabat lance la neuvième édition de la « Semaine de la Cuisine Italienne dans le Monde » au Maroc, sous le thème « Diète Méditerranéenne et Cuisine des Racines : Santé et Tradition ».

Cet événement, soutenu par le Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale italien, célèbre l’authenticité de la cuisine italienne tout en mettant en lumière son lien avec la diète méditerranéenne, reconnue par l’UNESCO pour ses bienfaits sur la santé et son modèle de durabilité.

Cette édition propose un programme varié à Rabat, Casablanca et Marrakech, visant à promouvoir les saveurs italiennes et leur richesse culturelle. La soirée d’ouverture se tiendra le 19 novembre à l’hôtel At Kasr Al Bahr à Rabat, avec la collaboration du Groupe Four Seasons. Lors de cet événement, le chef italien Sebastiano Spriveri, en compagnie de Dalila Salonia du restaurant Marzapane de Rome, proposera un menu spécialement conçu pour l’occasion. Une exposition photographique, « I Racconti delle Radici », mettra en avant l’évolution de la cuisine italienne au sein des communautés italiennes expatriées, témoignant du rôle de la cuisine dans l’intégration et le partage.

En parallèle, plusieurs cooking shows de bienfaisance seront organisés pour les enfants, mettant en scène des recettes traditionnelles italiennes comme les crostata. Ces ateliers se tiendront à Rabat, Casablanca et Marrakech, en partenariat avec les Fondations Orient Occident et Ali Zaoua. Le 22 novembre, la Chambre de Commerce Italienne au Maroc animera une conférence sur la diversité gastronomique italienne, suivie d’une dégustation de spécialités.

Pour les professionnels, une masterclass sera donnée le 26 novembre à Casablanca, avec le champion africain de pâtisserie Enniri Abdelilah, qui présentera des techniques de pâtisserie italienne. Cette session sera suivie d’un spectacle de dessert design, accompagné par de la musique jazz et soul italienne.

L’Ambassade d’Italie à Rabat et ses partenaires remercient tous ceux qui soutiennent cette initiative culturelle et gastronomique, qui vise à renforcer les liens entre le Maroc et l’Italie en célébrant le goût et les traditions culinaires de l’Italie.