Attention aux arnaques, la CNSS appelle à la vigilance!

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) alerte ses assurés sur une récente vague de fraudes impliquant des individus se faisant passer pour ses représentants afin de recueillir des informations bancaires sensibles.

Ces imposteurs contactent les citoyens pour leur demander leurs coordonnées bancaires, exposant ainsi les assurés au risque d’escroquerie et d’utilisation abusive de leurs données personnelles.

Pour protéger ses adhérents, la CNSS rappelle que le partage de données personnelles avec des tiers non fiables peut entraîner des conséquences graves. La Caisse a annoncé son intention de poursuivre toute personne impliquée dans ces actes frauduleux, en recourant à toutes les mesures judiciaires nécessaires pour lutter contre ces pratiques illégales.

La CNSS exhorte enfin ses assurés à s’informer exclusivement via les canaux officiels, notamment son site web et ses pages sur les réseaux sociaux, pour vérifier l’authenticité des communications reçues et rester à l’abri de toute tentative de fraude.