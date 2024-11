Les prix des sardines refusent de baisser au Maroc

Les prix des sardines poursuivent leur flambée, ce qui a provoqué la colère des consommateurs, ceux aux revenus limités en particulier, désormais incapables de s’en procurer.

Contacté par Le Site info, un professionnel du secteur indiqué que le kilo coûte aujourd’hui entre 15 et 16 dirhams soulignant que cette hausse est due à la demande qui dépasse l’offre. Cette flambée concerne également d’autres variétés de poissons et de fruits de mer comme la sole, le calamar et les crevettes.

Sur la Toile, plusieurs internautes n’ont pas manqué d’appeler les responsables à intervenir afin de renforcer les contrôles des prix et protéger le pouvoir d’achat des consommateurs.

H.M.