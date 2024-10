Bombardements au Liban : l’AMDH demande le rapatriement immédiat des ressortissants marocains

Le bureau central de l’Association marocaine des droits de l’homme (AMDH) a demandé au gouvernement d’intervenir pour permettre aux citoyens marocains bloqués au Liban de rentrer au Maroc.

Cette demande a été formulée dans une lettre ouverte adressée au Premier ministre Aziz Akhannouch et au ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

L’association a souligné dans le texte de la lettre la « souffrance de nombreux citoyens marocains bloqués au Liban, en particulier à Beyrouth et dans sa région », dans un contexte de montée des attaques israéliennes sur le Liban.

La lettre précise que « cette offensive a provoqué le déplacement d’au moins un million de personnes du sud du Liban en quête d’endroits sûrs, parmi lesquelles se trouvent des centaines de citoyens marocains qui se sont retrouvés dispersés après avoir été déracinés de leurs foyers en raison des bombardements intensifs dans les zones où ils résident ».

L’association a exprimé son « étonnement face à l’absence de mesures adéquates de la part du gouvernement marocain ». Le bureau central de l’association a appelé à « une intervention immédiate auprès des autorités libanaises compétentes et de l’ambassade du Maroc à Beyrouth pour permettre à ces citoyens de regagner leur terre natale dans des conditions sûres et les protéger des dangers de la guerre, ainsi que de l’errance, de la faim, de la soif et de la peur ».