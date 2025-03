Vers le renforcement des relations Maroc-Liban ?

Les moyens de consolider les relations maroco-libanaises, notamment dans le domaine culturel, ont été au centre d’entretiens récemment à Beyrouth entre l’ambassadeur du Maroc au Liban, M’hammed Grine et le ministre libanais de la Culture, Ghassan Salamé.

Lors de cette rencontre, le responsable gouvernemental libanais a souligné l’importance d’imprimer une nouvelle impulsion aux relations culturelles entre les deux pays.

Les discussions ont porté, selon lui, sur les moyens de parvenir à cet objectif, en développant et en élargissant la coopération culturelle bilatérale, via le renforcement de la présence marocaine au Liban et vice-versa, à travers des échanges de visites d’intellectuels, d’écrivains et d’artistes.

De son côté, l’ambassadeur de Sa Majesté le Roi au Liban a souligné l’importance de la dimension culturelle dans le renforcement des liens bilatéraux, dans la mesure où elle permet une meilleure connaissance entre les deux peuples frères et d’être au fait de leurs questions nationales principales.

L’objectif est de favoriser la compréhension mutuelle et de consolider la solidarité et la coopération au service des intérêts des deux pays frères, a ajouté le diplomate marocain.