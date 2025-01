Joseph Aoun, élu président du Liban

Par LeSiteinfo avec MAP

Le général Joseph Aoun, commandant en chef de l’armée libanaise, a été élu président de la République jeudi, après avoir recueilli 99 voix sur un total de 128 députés au deuxième tour de la présidentielle.

La Chambre des députés a échoué à élire un nouveau président du pays au premier tour. Joseph Aoun n’avait recueilli que 71 voix au premier tour du scrutin dans la matinée, tandis que « Souveraineté et la Constitution » a récolté 14 voix et Chibli Mallaten a obtenu deux, outre 37 votes blancs et 4 autres annulés.

Le président du Parlement, Nabih Berri, avait ainsi convoqué une deuxième séance dans l’après-midi.

Suite à son élection, il succède à l’ancien président Michel Aoun, suivant la fin de son mandat le 31 octobre 2022.

La Constitution libanaise définit les modalités d’élection du président de la République par les membres de la Chambre des députés.

L’article 49 de la constitution libanaise énonce que « le président de la République est élu, au premier tour, au scrutin secret à la majorité des deux tiers des suffrages par la Chambre des députés », précisant qu’aux tours de scrutins suivants, la majorité absolue suffit ».

Depuis 2019, le Liban traverse une crise économique considérée par la Banque mondiale comme l’une des pires au monde et marquée par la perte de 95% de la valeur de la monnaie locale.