Tourisme : l’ONMT à la conquête du marché japonais

Dans le cadre de la diversification de ses marchés, l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) participe pour la première fois du 26 au 29 septembre 2024 au salon Tourism Expo Japan 2024.

Organisé depuis 2014 à Tokyo, le salon est considéré comme l’un des plus grands événements internationaux dédiés au tourisme, réunissant des professionnels de l’industrie, des agences de voyages, des destinations touristiques et des entreprises du secteur.

Accueillant plus de 1.265 exposants de plus de 80 pays, le Tourism Expo Japan offre une plateforme exceptionnelle pour se positionner sur le marché prometteur de l’Asie de l’Est.

Pour sa première participation à ce salon incontournable pour les marchés asiatiques, l’ONMT mène une délégation d’opérateurs touristiques et d’acteurs du secteur et met en avant les atouts touristiques de la destination Maroc sur un stand bien agencé de 90 m2.

Plus de 150.000 visiteurs sont attendus à ce rendez-vous touristique, dont plus de 15.000 visiteurs professionnels, constituant ainsi une opportunité pour l’ONMT en vue d’accroître la visibilité de la destination Maroc sur le marché émetteur japonais.

Plusieurs réunions et rencontres sont prévues durant les quatre jours du salon avec les acteurs leaders du secteur au Japon, notamment le TO H.I.S qui dispose d’une large présence dans 60 pays, dont le Maroc, où il a ouvert une branche en 2016.

Les responsables de l’ONMT et les professionnels marocains vont aussi rencontrer les représentant de JTB Corporation, l’un des TO les plus influents au Japon et à l’international. Fondé en 1912, le TO gère environ 10 millions de voyageurs par an.

Des réunions seront également tenues avec les principales agences de voyages en ligne (OTA) japonaises comme Rakuten Travel qui dispose de 30 millions d’utilisateurs actifs, Jalan.net, avec 25 millions d’utilisateurs actifs et Ikkyu, une plateforme spécialisée dans le segment luxe, ayant enregistré trois millions de réservations en 2023.

Dans le cadre de la première participation de l’ONMT à ce salon d’envergure, l’accent est mis sur le volet digital au vu des tendances des touristes japonais friands des plateformes de réservations en ligne.

Concernant les préférences des voyageurs japonais, elles continuent d’évoluer vers des séjours plus personnalisés, plus longs et des expériences enrichissantes, tout en tenant compte des préoccupations liées à la sécurité et à la durabilité.

Il s’agit ainsi de proposer à ce marché asiatique qui ne cesse de croître, les multiples atouts de la destination Maroc, notamment la richesse culturelle et le dépaysement offerts par les différents territoires touristiques marocains.

Il s’agit également de mettre en avant la connectivité aérienne entre le Japon et le Maroc via les plaques tournantes du Moyen-Orient.

A travers sa première participation au salon Tourism Expo Japan 2024, l’un des plus grands salons professionnels de la région, l’ONMT confirme son intérêt pour un marché asiatique très prometteur pour la destination Maroc. Cette démarche s’inscrit dans le cadre du plan d’action « Light in Action » de l’ONMT où plusieurs activations et opérations sont prévues pour renforcer la visibilité du Maroc sur les marchés à fort potentiel.