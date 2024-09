Marché volontaire du carbone : CDG et CFCA scellent un partenariat stratégique 

Khalid Safir, Directeur Général de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) et M. Saïd Ibrahimi, CEO de Casablanca Finance City Authority (CFCA) ont signé un protocole d’accord (MoU) visant à créer un marché volontaire du carbone à portée régionale apportant une réponse concrète aux dispositions de l’Accord de Paris.

Ce projet précurseur, en phase avec les objectifs mondiaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), contribue à la dynamique nationale visant à positionner le Maroc en tant qu’acteur international du développement durable et pionnier sur la scène africaine de la finance durable.

Ce projet s’inscrit dans la droite ligne des Hautes Orientations de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, Que Dieu le glorifie, qui placent le développement durable et la préservation de l’environnement au cœur de la stratégie de développement du Royaume. Il vient soutenir les efforts entrepris par le Royaume en matière d’atténuation des changements climatiques.

Un marché carbone pour relever les défis climatiques mondiaux

Conformément aux engagements pris dans le cadre de l’Accord de Paris en 2015, chaque pays a présenté ses contributions déterminées au niveau national (CDN) comportant des objectifs spécifiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre, que ce soit par des actions de réduction ou de compensation des émissions.

Il est à rappeler que la Contribution Déterminée Nationale présente un objectif global de réduction de 45,5 % à l’horizon 2030, dont un objectif inconditionnel de 18,3%. Ces objectifs, qui ont été révisés à la hausse dans les mises à jour récentes, reflètent une augmentation significative de l’ambition du Maroc en matière d’atténuation du changement climatique.

Dans ce sillage, le marché volontaire du carbone basé sur un système d’échange de quotas d’émissions permettra de doter le Maroc d’un écosystème carbone performant et innovant. Ce mécanisme économique contribuera à accélérer la transition écologique du Maroc, par le mécanisme efficace de contribution compensation carbone fondé sur le principe de pollueur-payeur.

Il contribuera également à investir dans les technologies propres, à alimenter les engagements ‎nationaux et internationaux en matière de décarbonation et à soutenir la compétitivité des exportations nationales, notamment en anticipation du ‎mécanisme d’ajustement carbone aux frontières de l’UE.

A ce titre, Saïd Ibrahimi, CEO de Casablanca Finance City Authority, a déclaré : « Nous sommes convaincus que le marché volontaire du carbone représente une opportunité unique pour le Maroc et l’Afrique de se positionner comme des acteurs incontournables dans la finance durable. Ce partenariat entre CFCA et la CDG constitue une étape déterminante pour la création et l’attraction d’un écosystème carbone innovant, en phase avec la dynamique nationale et les objectifs de développement durable. »

Pour sa part, Khalid Safir, Directeur Général de la Caisse de Dépôt et de Gestion, a souligné: « La création d’un marché volontaire du carbone, traduit la volonté de nos deux institutions d’accompagner la concrétisation des directives de la Stratégie Nationale Bas Carbone et d’apporter des solutions accessibles aux porteurs de projets en matière de décarbonation au niveau national et régional. Une telle initiative représente une opportunité remarquable pour contribuer au positionnement du Maroc à l’échelle internationale et permettra de renforcer davantage l’engagement du Royaume en matière d’atténuation. »

Une vision commune pour le Maroc et l’Afrique

Convaincues qu’elles ont un rôle important à jouer pour accélérer le développement des activités de limitation et d’échange carbone au Maroc et en Afrique, CFCA et CDG partagent l’ambition commune de répondre aux nombreux défis climatiques aussi bien nationaux, régionaux que globaux.

L’Afrique représente un réservoir important de crédits carbone avec des solutions naturelles ‎de génération de crédits carbone de qualité, ce qui lui confère un potentiel considérable pour devenir un acteur clé de la ‎décarbonation mondiale et un hub pour les projets de crédits carbone.