Signature d‘une convention de coopération entre la CDG et la CDI du Niger

Khalid SAFIR, Directeur Général de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), et Mourjanatou ASSOUMANE, Directrice Générale de la Caisse des Dépôts et d’Investissements (CDI) de la République du Niger, ont procédé, ce lundi 3 février 2025, à la signature d’une convention de coopération visant à renforcer leur partenariat et à favoriser l’échange d’expertises dans plusieurs domaines stratégiques.

Cette convention s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération Sud-Sud, un pilier stratégique du positionnement du Royaume du Maroc en Afrique. En tant qu’institution de référence dans la mobilisation de l’épargne nationale au service du développement, la CDG joue un rôle moteur dans le renforcement des capacités de ses homologues africaines, en mettant à leur disposition son expertise et son savoir-faire.

À travers ce partenariat, la CDG réaffirme son engagement à accompagner les dynamiques de transformation économique et sociale, en soutenant les initiatives structurantes portées par les institutions de dépôt, notamment celles portées par la CDI du Niger. Cette collaboration s’inscrit également dans une démarche de renforcement des liens fraternels et de coopération stratégique entre les deux institutions. Elle vise à approfondir les échanges et à explorer de nouvelles opportunités de partenariat, en capitalisant sur leurs expertises respectives pour répondre aux enjeux de développement communs.

À cette occasion, Khalid SAFIR a souligné l’importance de cette collaboration pour le développement d’instruments financiers adaptés aux besoins des économies africaines et pour l’accompagnement des projets d’investissement à fort impact. Il a réaffirmé la volonté de la CDG de mettre son savoir-faire au service de la CDI du Niger, en facilitant le transfert de compétences et le partage des meilleures pratiques en matière de politiques des territoires et des collectivités locales, ainsi que de gestion des fonds d’investissement dédiés aux infrastructures et au financement.

De son côté, Mourjanatou ASSOUMANE a salué les réalisations de la CDG et son rôle structurant dans le paysage économique et financier du Royaume du Maroc. Elle a exprimé la volonté de la CDI du Niger, récemment créée, de s’inspirer de cette trajectoire de succès, partant de ses nouvelles missions assignées et de la stratégie qu’elle est en train de mettre en place.

Les discussions ont porté sur plusieurs axes de coopération, notamment la collecte et la gestion des fonds d’épargne, le financement de projets d’infrastructure et le développement de solutions innovantes en matière d’investissement durable. Dans cet esprit, les deux parties ont exprimé leur engagement mutuel à instaurer une collaboration durable et fructueuse.

La conclusion de cette convention de partenariat bilatéral témoigne de la volonté des deux institutions de conjuguer leurs efforts pour promouvoir des initiatives convergentes et renforcer les synergies en faveur du développement économique et social de leurs pays respectifs, donnant ainsi du sens à la coopération Sud-Sud.