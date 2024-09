Drame de l’autocar à Tata: la sœur d’une victime se confie (VIDEO)

La sœur de l’infirmière, décédée vendredi soir dans l’autocar emporté au niveau de Oued Tata par les crues, dans la province de Tata, s’est confiée après le drame.

Au micro de Le Site info, elle a indiqué que sa sœur l’a contactée via appel vidéo et lui a annoncé que les autorités avaient interdit à l’autocar de traverser l’oued. «Elle nous a donc rassurés. Mais à minuit, son fiancé nous a appelés pour nous annoncer que l’autocar a été emporté par les crues. Toute la famille était sous le choc», a déploré notre source.

Et d’ajouter : «J’étais anéantie en découvrant les vidéos de ma sœur, qui circulaient sur la Toile, pendant qu’elle appelait les autorités à intervenir pour sauver les passagers. C’est une véritable tragédie».

Rappelons que dix personnes ont trouvé la mort, 13 autres ont été secourues et sept sont toujours portées disparues suite à l’accident de l’autocar, selon un nouveau bilan fourni par la délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale.

Dans une déclaration à la MAP, le délégué provincial de la Santé et de la Protection sociale, Lahbib Aznag, a affirmé que l’ensemble des intervenants et parties prenantes ont mobilisé tous les moyens logistiques et humains pour poursuivre l’opération de recherche des personnes portées disparues.

H.M.