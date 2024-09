Aziz Akhannouch s’entretient avec le vice-Premier ministre chinois

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, s’est entretenu, jeudi à l’occasion de la tenue à Pékin du Sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC), avec le vice-Premier ministre chinois, Ding Xuexiang.

Akhannouch, qui représente le roi Mohammed VI à ce Sommet, était accompagné, lors de cette audience, par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli, l’ambassadeur directeur général de l’Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI), Mohamed Methqal, l’ambassadeur du Royaume à Pékin, Abdelkader El Ansari, ainsi que par le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj.

Lors de ces entretiens, les deux parties se sont félicitées de l’excellence des relations unissant les deux pays dans divers domaines politique, économique, social, culturel et éducatif, conformément aux Hautes Instructions du roi Mohammed VI et du président chinois, Xi Jinping.

Les deux hauts responsables se sont également félicités du soutien mutuel sur les questions fondamentales de leurs pays dans les foras régionaux et internationaux.

Le Chef du gouvernement a relevé que la visite du roi Mohammed VI en République populaire de Chine en mai 2016 a donné un coup d’accélérateur aux relations entre les deux pays, suite à la signature du partenariat stratégique bilatéral, émettant le vœu de voir cette dynamique se consolider et se développer davantage dans l’avenir.

Akhannouch a également fait part de la volonté du Royaume de renforcer sa coopération fructueuse et stratégique avec la Chine, notamment dans le cadre du partenariat triangulaire et multidimensionnel entre le Maroc, la Chine et l’Afrique.

A cet égard, le Chef du gouvernement a mis en avant les multiples initiatives lancées par le roi Mohammed VI pour l’Afrique, traduisant ainsi l’engagement du Maroc en faveur de la paix, de la stabilité, de l’intégration régionale et du développement durable dans le Continent.

Il a notamment cité l’Initiative internationale pour faciliter l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique, visant à offrir à cette région un accès plus direct et bénéfique à l’océan, renforçant ainsi les échanges commerciaux et économiques, en plus du Processus des Etats Africains Atlantiques (PEAA), une initiative phare ayant pour objectif de faire de l’espace africain atlantique une zone de paix, de stabilité et de prospérité partagée.

Il s’agit aussi, a poursuivi le Chef du gouvernement, du projet de gazoduc Nigéria-Maroc visant la création d’un corridor énergétique stratégique favorisant la coopération énergétique et stimulant la croissance économique dans la région.

Pour sa part, Ding, qui était accompagné de plusieurs hauts responsables chinois, a souligné le caractère « unique » des relations bilatérales, notamment depuis la visite du roi en Chine en 2016.

La Chine est prête à œuvrer de concert avec le Maroc pour approfondir la coopération dans des secteurs tels que les infrastructures, le commerce, l’investissement, la culture, l’éducation et le tourisme, a relevé Ding, mettant l’accent sur l’importance d’ouvrir de nouvelles perspectives pour le partenariat stratégique bilatéral.

Cette audience a été suivie d’un déjeuner présidé par le vice-Premier ministre chinois et le Chef du gouvernement, offert par le Président du Conseil d’Etat chinois en l’honneur de la délégation marocaine prenant part au Sommet du FOCAC.

Les travaux du Sommet du Forum sur la coopération sino-africaine se sont ouverts, ce jeudi au Grand Palais du peuple à Pékin, avec la participation du Président chinois Xi Jinping et des Chefs d’Etat et de gouvernement africains, dont le Maroc.

S.L