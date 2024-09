Al-Haouz : Aziz Akhannouch fait le point sur la réhabilitation des zones sinistrées

Le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch a présidé, lundi 2 septembre 2024 à Rabat, la 11ème réunion de la commission interministérielle chargée du programme de reconstruction et de réhabilitation générale des zones sinistrées par le séisme d’Al-Haouz, qui a permis de constater une avancée positive notable dans la mise en œuvre de ce programme au niveau de tous les secteurs, en application des Hautes Instructions de Sa Majesté Le Roi, Mohammed VI.

Le Chef du gouvernement a rappelé lors de cette réunion, les directives éclairées de Sa Majesté grâce auxquelles notre pays a pu répondre de manière rapide et efficace pour faire face aux répercussions de cette catastrophe naturelle. Il a également salué la mobilisation générale ainsi que la cadence positive et continue des interventions sectorielles en application des Hautes Directives Royales, soulignant que le gouvernement poursuit avec dynamisme et engagement la mise en œuvre des différents chantiers visant la reconstruction des logements et la réhabilitation des infrastructures affectées.

La commission a souligné que l’Etat a mis en place l’ensemble des conditions à même de faciliter l’opération de reconstruction et de réhabilitation des logements sinistrés, avec l’efficience et la célérité nécessaires, et ce, à travers un soutien financier aux familles et la mise à leur disposition d’autorisations de reconstruction et d’un accompagnement technique gratuit.

La commission a ainsi fait état de l’attribution de 55.142 autorisations de reconstruction et de l’avancement des chantiers de reconstruction et de réhabilitation au niveau de 49.632 logements sinistrés. Les interventions sur le terrain pour le déblaiement des édifices publics et des logements effondrés ont pour leur part concerné un total de 46.352 constructions. Des solutions spécifiques sont en cours de déploiement sur le terrain pour les cas difficiles.

Dans le même cadre, la commission a enregistré que 57.805 familles ont touché un montant de 20.000 dirhams en tant que premier versement pour la reconstruction et la réhabilitation de leurs logements, pour une enveloppe de 1,2 milliards de dirhams. Il a ainsi été relevé que 97% des familles sinistrées ont pu bénéficier du soutien. À noter que 20.763 familles ont touché le deuxième versement, 8.813 familles ont touché le troisième versement et 939 familles ont touché le quatrième et dernier versement.

À cet égard, la commission a salué l’achèvement par près de 1.000 familles des travaux de reconstruction et de réhabilitation de leurs logements, avec la nécessité d’inciter le reste des familles concernées à accélérer leurs travaux afin de pouvoir bénéficier des autres phases du versement au titre du soutien.

Concernant les aides urgentes aux familles, la commission a établi que 63.862 familles ont touché le montant de 2.500 dirhams à titre de soutien mensuel au profit des familles dont les logements ont été effondrés totalement ou partiellement, relevant que 11 mensualités sur un total de 12 ont été versées jusqu’à présent au titre de ces aides, pour un montant global de 1,6 milliard de dirhams.

Concernant la mise à niveau de la route nationale N7 sur une longueur de 64 kilomètres, la commission a noté l’avancement des travaux au niveau des quatre axes composant la route, pour un montant total de 665 millions de dirhams, après l’attribution des marchés relatifs aux projets de mise à niveau; en commençant par la route reliant « Tizi N’Tast » à « Tafingoult » dans la province de Taroudant, sur une longueur de 30 kilomètres, divisés en deux tronçons. Le premier de 8 km dont les travaux sont actuellement à un stade avancé après leur démarrage en avril dernier et le deuxième de 22 km dont les travaux ont été lancés début juillet.

La commission a également noté le bon avancement des travaux de mise à niveau de la route reliant « Ouirgane » à « Tlat N’Yacoub » dans la province d’Al-Haouz qui est réalisée en deux tronçons sur une longueur de 34 km. Les travaux relatifs au premier tronçon de 17 km ont été lancés le 24 juin dernier, suivis des travaux au niveau d’un deuxième tronçon de 17 km lancés le 18 juillet.

La réunion a par ailleurs été l’occasion pour la commission de constater l’achèvement de la mise en œuvre de plusieurs projets sectoriels inscrits dans le cadre du programme de reconstruction et d’aménagement des zones sinistrées. Concernant le secteur de la santé, la commission a constaté l’achèvement des travaux de mise à niveau de 42 centres de santé prioritaires pour un budget global de 168 millions de dirhams. Il s’agit de 27 centres dans la région de Marrakech-Safi, de 14 centres dans la région de Souss-Massa et d’un centre dans la région de Beni Mellal-Khénifra.

Dans le secteur de l’agriculture, l’opération de distribution gratuite de têtes de bétail aux éleveurs sinistrés, sera achevée au courant de ce mois de septembre. 28.000 têtes de bétail ont déjà été distribués, ce qui couvre l’ensemble des besoins des éleveurs sinistrés. L’opération de distribution d’orge a également été achevée, avec la distribution de 353.830 quintaux d’orge au profit de 48.581 agriculteurs.

La commission a constaté en outre le parachèvement de l’opération de réhabilitation de 54km de routes rurales ; notant également que l’opération de restauration de la petite et moyenne hydraulique atteint actuellement un niveau de réalisation de 97%.

Concernant le secteur de l’eau, la commission a relevé la poursuite des programmes de réfection de l’infrastructure hydraulique endommagée pour un coût de 117 millions de dirhams. Ces programmes portent notamment sur la restauration des dommages survenus au niveau de 43 stations hydrologiques, des dommages ayant affecté les réseaux de distribution de l’eau potable, en plus de la réalisation et de l’équipement de forages et puits nouveaux dans les provinces sinistrées et la réhabilitation des infrastructures relatives aux barrages.

Dans le secteur de l’enseignement, la commission a constaté que 111 établissements scolaires seront prêts à accueillir les élèves au titre de l’actuelle rentrée scolaire, après l’achèvement des travaux de réhabilitation. En outre, 110 établissements scolaires seront mis en service au cours de cette année scolaire, en attendant l’achèvement des travaux au niveau de 1287 écoles pour accueillir les élèves avant le début de l’année scolaire 2025- 2026. Il est à noter que le coût global des programmes de réhabilitation et de reconstruction des différents établissements scolaires sinistrés est d’environ 3,5 milliards de dirhams.

Dans le secteur du tourisme, la commission a examiné 238 demandes de soutien financier, sur un total de 355 demandes présentées par les établissements d’accueil touristique classés qui ont été endommagés suite au séisme, pour un budget global de 144 millions de dirhams. À cet égard, 148 établissements ont pu bénéficier de la première tranche de l’aide, pour un budget de 48 millions de dirhams. Le versement de la deuxième tranche au titre de cette aide a été lancé, bénéficiant jusqu’à présent à deux établissements d’accueil touristique pour un montant de 3,8 millions de dirhams.

La commission a par ailleurs examiné 1.155 dossiers de soutien aux ateliers d’artisanat pour un budget global de 78 millions de dirhams. Au titre de la première tranche de soutien, il a été procédé au versement de 10 millions de dirhams au profit de 1.047 artisans. Les versements relatifs à la deuxième tranche ont été entamés, bénéficiant à 105 artisans pour un montant de 1 million de dirhams.

La commission a enfin constaté la poursuite des travaux de réhabilitation au niveau de plusieurs murailles et sites archéologique endommagés par le séisme, dans le cadre des efforts visant à préserver et valoriser le patrimoine national.

La commission interministérielle chargée du programme de reconstruction et de réhabilitation générale des zones sinistrées par le séisme d’Al-Haouz assure de son engagement à poursuivre l’action selon la même approche, basée sur une gouvernance modèle, faite de célérité, d’efficience et de précision, afin d’ériger ce programme en modèle de développement territorial intégré et équilibré dans notre pays, en application des Hautes Directives données par SM Le Roi Mohammed VI, lors des séances de travail présidées par le souverain le 9 et 14 septembre 2023.