Palestine : Nasser Bourita s’entretient avec son homologue Saoudien

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a eu, lundi, un entretien téléphonique avec le ministre saoudien des affaires étrangères, Son Altesse le Prince Faissal Ben Farhan Ben Abdullah.

Les deux ministres ont examiné, lors de cet entretien, les derniers développements dans les territoires palestiniens et les moyens à même de renforcer l’action arabe et islamique commune afin d’aboutir à l’arrêt immédiat des violations israéliennes et de soutenir l’établissement d’un État Palestinien jouissant de la paix et de la stabilité, conformément aux instruments du droit international y afférents, rapporte l’Agence de presse saoudienne (SPA).