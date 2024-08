Piqûres de scorpions : une députée réclame des sérums antivenimeux dans les centres de santé

La députée Malika Akhchkhouch, membre du groupe du Progrès et du Socialisme à la Chambre des Représentants, a adressé une question écrite au Ministre de la Santé et de la Protection Sociale concernant la nécessité de fournir des sérums contre les venins de scorpions et de serpents dans la province d’Essaouira.

La députée a indiqué que de nombreux villages et zones montagneuses, arides et éloignées du Maroc, connaissent une grande prolifération de reptiles venimeux chaque été, causant de nombreuses victimes, dont des enfants et des personnes âgées. La province d’Essaouira est particulièrement touchée par cette prolifération, notamment des scorpions et des serpents. Elle a souligné que cette question nécessite que le ministère fournisse aux dispensaires des sérums anti venins pour prévenir les risques vitaux pour les habitants de la région.

Elle a demandé quelles mesures urgentes seront prises par le ministère pour équiper les centres et institutions de santé de la province d’Essaouira avec des sérums contre les venins de serpents et de scorpions, et quelle approche sera adoptée par le Ministère de la Santé, tant préventive que thérapeutique, pour mettre fin aux décès dus aux piqûres de reptiles.