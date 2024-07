Chambre des représentants : clôture la deuxième session de l’année législative 2023-2024

Par LeSiteinfo avec MAP

La Chambre des représentants a clôturé jeudi la deuxième session de l’année législative 2023-2024 de la 11ème législature (2021-2026).

Dans une allocution à cette occasion, le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, a indiqué que la clôture de cette session, au niveau des séances plénières, coïncide avec la commémoration par le peuple marocain du 25ème anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres.

En cette heureuse occasion, M. Talbi Alami a tenu à exprimer à Sa Majesté le Roi ses sincères félicitations, implorant le Tout-Puissant de perpétuer les bénédictions de la santé et du bien-être sur le Souverain, leader de la marche de progrès et d’édification, et de Le combler en les personnes de Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan, de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid et de tous les membres de l’auguste famille royale. Au cours des 25 dernières années, sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc a consolidé son intégrité territoriale et a fait valoir ses droits historiques légitimes sur ses provinces du Sud à la faveur d’une action soutenue sur plusieurs fronts, a souligné M. Talbi Alami.

Cette action, a-t-il rappelé, a porté sur le front du développement, à travers la mise en œuvre d’énormes chantiers structurants pour le développement des provinces du Sud, sur le front des relations internationales, grâce à une diplomatie ferme et convaincante impulsée par SM le Roi et, en particulier, sur le front stratégique et de la défense, où les vaillantes Forces Armées Royales se dressent comme un rempart contre toute tentative d’atteinte à l’intégrité territoriale et à la sécurité nationale. Cela a été accompli parallèlement à la consolidation de la démocratie et de l’État des institutions, à la protection des droits de l’Homme sous leurs différentes formes, à la réalisation de diverses transitions et au renforcement de la position du Royaume en tant que force d’influence aux échelles régionale, continentale et internationale, a noté le président de la première Chambre du Parlement. Concernant les réalisations accomplies par la Chambre dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, M. Talbi Alami a souligné qu’elles doivent être abordées dans le contexte national et dans leur relation dialectique avec les préoccupations de la société marocaine. Dans ce sens, il a mis en avant l’attachement de toutes les composantes de la Chambre, majorité et opposition, à améliorer la production dans les domaines du contrôle, de l’évaluation et de la législation, ajoutant que c’est dans ce cadre que « nous avons adopté de manière consensuelle des amendements au règlement intérieur qui est, après la Constitution du Royaume, la référence et le régulateur de nos travaux ».

Outre l’attachement à appliquer l’effet juridique de la décision de la Cour constitutionnelle à ce règlement, M. Talbi Alami a affirmé que les composantes de la Chambre ont gardé à l’esprit les Hautes directives royales sur le Code d’éthique parlementaire contenues dans le Message adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le 17 janvier 2024, aux participants au Symposium national commémoratif du 60e anniversaire de la création du premier Parlement marocain élu.

Suivant ces Hautes directives royales et la sage vision de Sa Majesté le Roi, a-t-il poursuivi, « nous avons tous, opposition et majorité, bureau et présidents des groupes et des groupement parlementaires, veillé à ce que le Code d’éthique parlementaire régule une série de pratiques et de cas, établissant la nécessité de donner la priorité à l’engagement de servir l’intérêt public et de donner l’exemple en termes de comportement et de pratique parlementaire », a-t-il soutenu.

L’objectif est de contribuer à la consolidation de la démocratie, de l’État de droit et de la culture du dialogue, et de renforcer la confiance dans les institutions, comme l’a souligné Sa Majesté le Roi, a indiqué le président de la Chambre des représentants. Plus qu’un texte ordinaire pour réguler les travaux de la Chambre, le règlement intérieur est « un document aux multiples dimensions, puisqu’il s’étend de l’organisation des travaux jusqu’à la régulation des rapports avec le pouvoir exécutif et les autres institutions constitutionnelles et instances de gouvernance, ainsi qu’à la définition des sanctions en cas de violation de ses dispositions », a-t-il expliqué.

« C’est un texte contraignant que nous devons tous veiller à sa bonne application et son respect, ainsi que garder à l’esprit ses dispositions, sa philosophie et son essence dans chaque acte, position et décision », a insisté M. Talbi Alami.