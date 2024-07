Safi : des coupures d’eau signalées dans plusieurs quartiers de la ville

La Régie autonome de distribution d’eau et d’électricité à Safi (RADEES) a annoncé ce mardi, que le réseau d’eau potable de la ville de Safi connaîtra une pénurie parfois qui ira jusqu’à des coupures dans tous les quartiers de la ville.

« La Régie autonome de distribution d’eau et d’électricité à Safi informe ses chers clients que, en raison de perturbations dans la production d’eau à la station de dessalement, le réseau d’eau potable de la ville de Safi connaîtra une pénurie qui ira jusqu’à des coupures dans tous les quartiers de la ville de Safi. », souligne la RADEES dans un communiqué.

La Régie a exprimé sa gratitude à ses chers clients pour leur compréhension et souligne qu’elle travaille avec diligence pour assurer la distribution d’eau potable, tout en appelant ses clients à protéger et valoriser les ressources en eau, ainsi qu’à faire preuve d’économie dans leur utilisation et à éviter le gaspillage.