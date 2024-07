Hassan Baraka, premier marocain à réussir la traversée de la manche à la nage

Hassan Baraka est devenu le premier nageur marocain à réussir la traversée du canal de la Manche, entre l’Angleterre et la France, sur une distance de 55 km, pour ce qui est du plus grand défi de sa carrière.

Baraka, qui s’était préparé pendant plusieurs années en participant à plusieurs courses de longue distance et dans des conditions météorologiques variées, a parcouru la distance en 15 heures et 55 minutes.

Il a fait face à de nombreuses difficultés lors de ce défi, notamment la froideur de l’eau qui variait entre 12 et 14 degrés Celsius, les courants marins violents, ainsi que la nage dans l’obscurité. Il a démarré de Douvres, en Angleterre, à 3h15 du matin heure britannique, et est arrivé à la plage du Cap Blanc près de Calais, en France, à 20h00.

Le nageur marocain a déclaré qu’il avait attendu que les conditions climatiques s’améliorent (vents, marées, courants) avant de décider de relever ce nouveau défi, bien que les conditions aient été meilleures le dimanche dernier et aujourd’hui, lundi, et aussi parce qu’il ne pouvait pas nager les jours suivants, et qu’il devrait attendre ensuite de peur que le temps ne change à Douvres, dans le sud du Royaume-Uni.