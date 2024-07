Saint Levant brise le silence après la polémique autour du drapeau marocain (PHOTO)

Vendredi dernier, Saint Levant, de son vrai nom Marwan Abdelhamid, a tenu un concert dans le cadre de la 25ème édition du Festival Gnaoua et Musiques du Monde.

A la fin du concert, l’artiste palestinien a jeté le drapeau marocain par terre, ce qui a provoqué un véritable tollé sur la Toile. Les internautes ont en effet exprimé leur colère suite à ce geste jugé déplacé et pointé du doigt Saint Levant, l’accusant de porter atteinte aux sacralités du Royaume.

Dimanche, le chanteur a réagi à la polémique sur ses réseaux sociaux. «Je présente mes excuses au Maroc et à son peuple suite au malentendu qui a eu lieu et que certains ont considéré comme une atteinte au pays. Mon respect envers vous ne me permettra jamais de commettre ce geste volontairement. «Kanbghikoum bzaf» (Je vous aimes beaucoup)», a écrit Saint Levant, accompagné d’une photo tenant le drapeau marocain.

H.M.