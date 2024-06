MPFW 2024 : ZIANA PRINCESS AMIRA célèbre la mode marocaine (PHOTOS)

La société Ziana Princesa Amira SL a célébré ce dimanche 23 juin 2024, la dixième édition du Grand événement de la mode marocaine, la Moroccan Princess Fashion Week (MPFW). Cet événement a marqué une décennie de mise en lumière de l’habillement culturel des mariées et des invités.

La mission de cet événement était de promouvoir une action socioculturelle pertinente, en rendant visible l’inclusion de la communauté marocaine dans le monde des affaires. Le Gala « MPFW » a démontré comment les entrepreneurs marocains ont réussi à briser les barrières et à créer des entreprises typiques marocaines à travers le monde. Cet espace a mis en avant la figure entrepreneuriale marocaine, ses créations et son innovation dans le domaine de la mode.

Cette dixième édition a présenté des créations de Princesses, Princes et Invités d’honneur, offrant une vitrine unique de la culture marocaine. Le public a eu l’opportunité de découvrir des robes haute couture de luxe de six créateurs issus de différentes régions du Maroc, mettant en avant des broderies traditionnelles à la main, mêlant des touches de tradition et de modernité.

L’événement a été honoré par la présence de personnalités telles que le Consul Général du Maroc à Madrid, Kamal Arifi, ainsi que des invités spéciaux tels que Nuria Jimenez, Miss World d’Espagne, et Pilar Yuste, une icône de la presse espagnole reconnue pour son influence.

Le défilé extraordinaire de Leo Norma a captivé l’audience, avec en vedette la personnalité publique de la télé-réalité, Miriam Saavedra, dans une robe bustier noire spectaculaire, agrémentée d’un boléro revisité avec des épaulettes à paillettes noires et une cape noire transparente, lui conférant un charisme exceptionnel.

Le chanteur de renommée internationale Ahmed Chawki a clôturé l’événement avec un succès retentissant. Sa performance a été accueillie avec enthousiasme par le public, qui s’est levé pour l’applaudir. Chawki a interprété une série de ses plus grands succès, y compris le célèbre « Habibi I Love You » en collaboration avec RedOne, ainsi que « Time of Our Lives » et « Magic in the Air ». Sa présence a ajouté une touche finale mémorable à l’événement, laissant le public ravi et enchanté.

Depuis leur premier défilé en 2013, ZIANA PRINCESS AMIRA a prouvé sa capacité à organiser des événements de mode de haute qualité et d’impact culturel, en collaboration avec l’association UNA FASHION en Espagne. Chaque année, elles offrent une plateforme pour présenter leurs créations et mettre en valeur la beauté des robes de mariée marocaines.