Abdellatif Miraoui honoré par l’Université Haute-Alsace

Le ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI), Abdellatif Miraoui, a été honoré par l’Université Haute-Alsace qui lui a décerné le titre prestigieux de Docteur Honoris Causa, lors d’une cérémonie officielle le lundi 24 juin.

Dans son allocution, le ministre a partagé ses réflexions sur l’avenir de l’université. Il a mis en avant l’importance de faire de l’université un espace de capacitation pour les jeunes, renforçant leur potentiel et leur résilience face aux changements majeurs qui se profilent. Il a insisté sur la nécessité de préparer les étudiants à relever les défis de demain, en développant leurs compétences et en les aidant à s’adapter aux évolutions rapides de la société et de l’économie.

Le ministre a également souligné le choix stratégique du Royaume du Maroc de placer son capital humain au cœur de sa transformation socioéconomique. Il a rappelé que ce choix s’inscrit dans les principes d’ouverture, de tolérance et de dialogue entre les cultures et les civilisations, conformément à la Vision Eclairée de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI.

Dans la même perspective, le ministre a réitéré l’importance de la coopération scientifique entre l’Europe et l’Afrique. Il a appelé à mobiliser les potentiels de cette coopération pour relever ensemble les défis communs et élargir les perspectives de développement mutuel.

Lors de la cérémonie, les représentants de l’Université Haute-Alsace ont fait l’éloge du travail accompli par Abdellatif Miraoui. Ils ont souligné ses contributions exceptionnelles dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ainsi que son engagement indéfectible pour l’amélioration de la qualité de l’éducation au Maroc.

La distinction d’Abdellatif Miraoui par l’Université Haute-Alsace est une reconnaissance majeure de son parcours exemplaire et de son engagement constant en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ainsi que de la promotion de la coopération internationale.