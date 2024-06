Marwan Khoury : « Tout artiste souhaite prendre part au festival Mawazine »

Par LeSiteinfo avec MAP

Le festival Mawazine est un rendez-vous artistique de renom auquel tout artiste veut participer, a indiqué mercredi l’artiste libanais Marwan Khoury.

« C’est un grand honneur pour moi de se produire à Mawazine pour la troisième fois. Un festival international de renom de par son organisation et la notoriété des artistes participants », a-t-il dit lors d’une conférence de presse avant son concert prévu ce soir au Théâtre national Mohammed V de Rabat.

Marwan Khoury, chanteur, auteur, compositeur et arrangeur, a affirmé rester fidèle à son style romantique tout en apportant une touche de renouveau pour satisfaire les différents goûts, en particulier ceux des générations montantes.

Sur son concert de la soirée, Marwan Khoury a indiqué qu’il chantera des morceaux romantiques et d’autres chansons libanaises populaires en fonction des préférences du public, formulant son souhait de se produire en duo avec un artiste marocain, en l’occurrence la talentueuse Jannat.

La chanson marocaine n’est pas facile dans son interprétation et sa composition, a-t-il relevé, soulignant qu’il envisage de collaborer avec un compositeur national pour une éventuelle chanson marocaine.

Interrogé sur le rôle de l’intelligence artificielle dans l’art, Marwan Khoury a estimé que cette technologie a impacté tous les domaines, notamment la musique, ce qui impose plusieurs défis particulièrement la rapidité du changement des styles musicaux. Toutefois, a-t-il insisté, la touche artistique humaine « ne pourra nullement être substituée ».

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 19ème édition du Festival Mawazine-Rythmes du Monde (21-29 juin) est organisée par l’Association Maroc Cultures sous le signe de « la diversité et de la fête ». Ce grand rendez-vous culturel offre une programmation riche et exigeante réunissant des stars du répertoire mondial et arabe et faisant de Rabat et de Salé le théâtre de rencontres exceptionnelles entre le public et des artistes de renom.