Bassma El Yazami, meilleure bachelière à Béni Mellal-Khénifra avec 19,36

Depuis l’annonce des résultats du baccalauréat, la note de Bassma El Yazami, meilleure bachelière de la région Béni Mellal-Khénifra en fait pâlir plus d’un. Avec sa moyenne de 19,36 sur 20, Bassma est désormais la nouvelle meilleure bachelière en sciences physiques à l’échelle de la région.

Avec son sourire radieux, Bassma, du haut de ses 17 ans, est une fierté pour ses parents, ses enseignants et surtout pour l’école publique marocaine.

Sa soif intarissable d’apprendre l’a menée à cet exploit inégalé au niveau de la région Béni Mellal-Khénifra dans une spécialité tout aussi rigoureuse que la physique.

D’abord matheuse jusqu’à la moelle, elle choisit de se reconvertir en sciences physiques peu après sa brillante réussite à l’examen normalisé en 2023. Examen, qu’elle a décroché, haut la main, première à l’échelon de la ville de Béni Mellal.

Habituée aux exploits, elle ne cache pas son souhait de poursuivre une carrière de médecin, pour, confie-t-elle à la MAP, venir en aide aux personnes malades, ceux qui en ont le plus besoin.

Au sujet qui revient sans cesse, le fameux secret pour réussir. Bassma, répond avec sourire, le travail et surtout une bonne relation des parents avec leurs enfants.

Bassma humble à souhait, voue depuis son enfance une grande passion pour l’apprentissage des matières scientifiques. C’est pourquoi, elle n’écarte pas sa volonté de poursuivre des études en ingénierie. Pour elle, cela reste un choix privilégié.

Avant de prendre quelconque décision, Bassma préfère se reposer sur ses lauriers avant d’entamer une carrière estudiantine.

Au lycée Ibn Sina, la note de la prodige n’est pas si étonnante pour une élève studieuse et respectueuse. Elle vient avant l’heure et est la dernière qui quitte les bancs de la classe, lance le directeur de ce lycée, aussi fier que les parents de la jeune et de sa prouesse exceptionnelle.

« Je n’ai jamais obligé ma fille à obtenir une quelconque note, notre seule objectif était de satisfaire ses besoins et de la pousser sur la voie de la réussite et de l’épanouissement scolaire », a précisé le père de Bassma, Ahmed El Yazami directeur du collège Day à Béni Mellal.

A cet exploit, s’ajoute, celui de 14.209 candidats ayant passé avec succès l’examen national unifié du baccalauréat au niveau de la région Béni Mellal-Khénifra. 1254 parmi eux ont obtenu leur bac avec la « mention très bien », 2165 avec la « mention bien » et 4336 avec la « mention assez bien », selon l’AREF.

Pour ce qui est de la moyenne générale la plus élevée au niveau de l’enseignement privé, celle-ci a été obtenue par Ilyass Darssaoui du Groupe scolaire « Sanabil Iqraa » à Khouribga (19,41) dans la filière Science physique « option française ».