Coupe du trône (1/2 finale) : les matchs se joueront bien en présence du public

Le ministère de l’Intérieur a rejeté la demande des autorités locales de la ville d’Agadir de tenir les demi-finales de la Coupe du Trône sans public, en raison de la symbolique que représente cette compétition pour les Marocains.

Il a été décidé que le match entre le Moghreb de Fès et l’AS FAR se déroule en présence des supporters des deux équipes le dimanche soir au stade Adrar d’Agadir, ainsi que le match entre le Mouloudia d’Oujda et le Raja Club Athletic, qui se jouera mardi soir.

Par ailleurs, le Site Info a appris que la capacité du stade d’Agadir ne sera pas pleinement exploitée pour les deux matchs. L’annonce officielle de la quantité de billets qui seront mis en vente est attendue de la part de la Fédération Royale Marocaine de Football.

Les mêmes sources ont révélé qu’entre 12 000 et 18 000 billets seront réservés pour les supporters de chacune des quatre équipes qualifiées pour les demi-finales, et seront vendus à Rabat, Fès, Casablanca et Oujda, ainsi que dans des points de vente supplémentaires à Agadir et sa région.

Les autorités de la ville d’Agadir espéraient tenir les demi-finales de la Coupe du Trône sans public, par crainte d’actes de vandalisme, il n’en sera rien puisque la proposition a été rejetée.