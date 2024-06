Opération Marhaba 2024: Arrivée du premier navire au port d’Al Hoceima

Par LeSiteinfo avec MAP

Le premier navire transportant environ 220 Marocains résidant à l’étranger (MRE) et 64 véhicules est arrivé, samedi au port d’Al Hoceima, dans le cadre de l’opération « Marhaba 2024 » d’accueil des MRE.

Ce voyage, assuré par un navire d’une capacité de 1.500 passagers et 300 véhicules, reliant Al Hoceima au port de Motril (Espagne), intervient à la veille de l’Aïd Al-Adha, une occasion que de nombreux Marocains du monde tiennent à célébrer au Royaume avec leurs familles.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur du port d’Al Hoceima, Adil El Bardi, a relevé que ce voyage s’est déroulé dans une ambiance positive marquée par la mobilisation générale de toutes les parties prenantes, avec à leur tête la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, ainsi que les services de la Gendarmerie Royale, de la Sûreté nationale, des Douanes, et des autorités portuaires et locales, afin d’assurer le déroulement de la traversée dans des conditions très favorables.

Dans cette même veine, il a souligné que toutes les mesures et dispositions nécessaires ont été prises au port d’Al Hoceima, pour réussir l’opération de traversée 2024 et garantir le confort des passagers, rappelant qu’une série de mesures ont été mises en place pour faciliter la traversée des personnes à besoins spécifiques et des personnes âgées, en mettant à leur disposition tous les moyens logistiques et les ressources humaines pour les aider, tant à bord du navire qu’au niveau de l’accueil et de la traversée.

M. El Bardi a noté qu’un afflux important de membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger est prévu dans les prochains jours, qui coïncident avec le début des vacances scolaires, soulignant qu’un navire d’une grande capacité a été mobilisé pour assurer la ligne maritime desservant Al Hoceima-Motril.