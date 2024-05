Karim Achengli, président du Conseil régional Souss-Massa était l’invité des Eco. Serein, clair dans ses propos et sans langue de bois, Karim Achengli a passé plus d’une heure à répondre aux questions de la rédaction. Tourisme, régionalisation, emplois…les sujets ont été divers et variés. Mais qui est Karim Achengli ? Quel a été son parcours avant d’accéder à ce poste ? Bio Express.