Sahara marocain: le Libéria réaffirme sa position

Par LeSiteinfo avec MAP

La République de Libéria a réaffirmé, jeudi à Rabat, son soutien à l’intégrité territoriale et à la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire, y compris le Sahara marocain.

Cette position a été exprimée dans un Communiqué conjoint publié à l’issue des entretiens entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et la ministre des Affaires étrangères libérienne, Sara Beysolow Nyanti.

Dans ce Communiqué conjoint, Mme Nyanti a réitéré le soutien de son pays à l’initiative d’autonomie, présentée par le Royaume en 2007, qui constitue la seule solution crédible et réaliste pour la résolution du différend autour du Sahara marocain.

Dans ce sens, elle a salué les efforts des Nations Unies en tant que cadre exclusif pour parvenir à une solution réaliste, pratique et durable au différend autour du Sahara marocain.





Se félicitant de cette décision, Bourita a remercié la partie libérienne pour son soutien constant et ferme à l’intégrité territoriale du Maroc, notamment sa position claire en faveur de la marocanité du Sahara, qui a été confortée par l’ouverture, en mars 2020, d’un Consulat général du Libéria à Dakhla et la participation de ce pays, le 15 janvier 2021, à la Conférence ministérielle de soutien à l’initiative d’autonomie sous la souveraineté du Maroc, à l’invitation du Royaume et des Etats-Unis d’Amérique.

Par ailleurs, précise le Communiqué conjoint, Nyanti a souligné le rôle des provinces du sud du Royaume en tant que hub africain majeur, appelant à faire de l’expérience de ces provinces une base en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre d’une politique de développement pour l’ensemble de l’Afrique

S.L.